Некоторые люди настолько добры к окружающим, что порой сами из-за этого "обжигаются". Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый отзывчивый и готов на благородные поступки.

Итак, на первом месте оказался Лев. Львы готовы осыпать ближних и дальних подарками, совершенно не ожидая в ответ такой же щедрости.

Широта Львиной души, ни в какие рамки вообще не вписывается, чему, впрочем, есть очень простое объяснение: Львы так кайфуют от собственной щедрости и великодушия, что дают, даже когда их не просят. Даже когда им говорят: "Мне ничего не надо!".

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