После вакцинации Pfizer скончались полсотни человек [ Редактировать ]
В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации, передает The Epoch Time.
Сообщается, что 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо почувствовал сонливость после прививки и не вставал с кровати целый день. На следующее утро его обнаружили в постели мертвым с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта.
В некоторых случаях смерть наступала у привитых спустя несколько часов после вакцинации. В штате Южная Дакота 93-летний мужчина, привившийся препаратом Pfizer/BioNTech 4 января около 11 утра, спустя два часа начал чувствовать себя плохо. Он признался, что испытывает усталость и не может продолжать курс физиотерапии. Затем у него "отяжелели ноги" и он перестал дышать.
Помимо летальных случаев, в США сообщили о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации. Кроме того, 225 американцам потребовалась госпитализация после укола вакцины от COVID-19, а более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.
Ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19. Степанов подчеркнул, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств.
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