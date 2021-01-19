В России объявили новую вакцину от COVID эффективной на 100% [ Редактировать ]
В России научный центр Вектор разработал вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". В "Роспотребнадзоре" заявляют, что ее иммунологическая эффективность якобы составляет 100%.
"Эффективность вакцины состоит из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая и вторая фаза клинических исследований этой российской COVID-вакцины проводились в июле-сентябре. При этом во второй фазе принимали участие всего 86 человек, разделенных на две группы. Одна группа получила вакцину "ЭпиВакКорона", а другая - плацебо.
Ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19. Степанов подчеркнул, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств.
Также сообщалось, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.
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