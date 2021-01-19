Кінець пекельним українським маршруткам. Уряд пропонує очистити від них дороги. І пустити нові автобуси - з кондиціонерами, валідаторами і безготівковим розрахунком. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували в парламенті.

Але такі транспортні зміни потребують колосальних грошей. Чи реально їх знайти в часи кризи? Питали - наші кореспонденти.

Львівські зупинки, десятиградусний мороз. Хоч холод, хоч спека - маршрутку чекати треба з пів години.

Ірина Гусяк, жителька Львова:

Я зранку чекаю на маршрутку, потім іду, то так змерзаю, що я приїжджаю на роботу - п'ять хвилин можу відійти, дуже холодно.

Та й коли транспорт приїде - можна лишитися за бортом, каже Роман Степанович. Чоловікові 83 і за маршрутками бігати сил уже не має.

Роман Степанович, житель Львова:

Як старого побачить хто проїжджають, не пустять старого, а так я не вимагаю є місце сісти є, нема місця стою аби їхати.

Якщо й пощастить вскочити - задоволення від поїздки сумнівне.

Володимир, житель Львова:

Стан звичайно бажає кращого, дири - вони вже прогнили зверху тече, біля вікон тече.

Аби їздити комфортно, люди готові навіть платити більше.

Від 10 можна спокійно платити. Тобто, піднімати можна, але щоб якість маршруток збільшувалася, не зменшувалася.

Двічі більшу ціну, наприклад, я до була готова платити однозначно - тоді з електронним квитком і комфортним проїздом.

Змінити ситуацію обіцяють в уряді. Розробили законопроєкт, за яким старі "пекельні" маршрутки мають зникнути з доріг. А їм на заміну пустять великі автобуси - з кондиціонерами і низькою підлогою. А ще перевізників зобов'яжуть встановити валідатори електронних квитків, GPS-трекери і термінали для розрахунку карткою.

І все це за європейською моделлю: коли гроші йдуть від пасажира спершу в міський бюджет, а вже потім перевізникові. Конкурси на маршрути пропонують проводити через систему "Прозорро" і не щороку, а кожні п'ять років.

Владислав Криклій, міністр інфраструктури України:

Чому у нас такі занедбані маршрутки? тому що кожного року кожна місцева влада проводить новий конкурс. людина яка вкладає бодай гривню вона розуміє що неможливо прогнозувати що буде через рік. Збільшуючи цей горизонт в тому числі планування міста дають можливість і надавати і отримувати зовсім інший рівень сервісу.

А от чи вірять люди в обіцяне покращення - цікавимося вже у столичних маршрутках. Водії на новий транспорт надій не покладають.

Володимир, водій:

Ото шо они хотят... с многоточием. Дай Бог нашому теляті і вовка з'їсти.

Віктор, водій:

Буде хуже, потому шо поки є маршрутки, людям менше чекати. А буде автобус, їх буде менше: людям стояти на морозі, мерзнути.

А пасажири скаржаться: у транспорті бракує найнеобхіднішого, про новітні технології годі й говорити.

Ігор, пасажир:

Кондиціонери - це не те, шо людям треба. Для людей треба, шоб був постоянний графік перевозок, шоб він був постійний - і люди не стояли, і не чекали.

Перевізники реформу підтримують. Та чи зможе держава її собі дозволити - сумніваються.

Ігор Мойсеєнко, голова ГО "Асоціація перевізників Києва та області":

Ми готові і оновлювати рухомий склад, і купувати нові автобуси, але ж вартість проїзду це соціальна функція держави, міста. Тому це не повинно робитися з кишені мешканців. Ту кількість транспорту, який працює в режимі маршрутного таксі, якщо місто в усіх буде купляти транспортну роботу, то в міста не вистачить коштів.

Поки що ж нові маршрутки лише на папері і в проєкті. Якщо Верховна Рада реформу підтримає, то впроваджувати її почнуть не раніше, ніж за рік.