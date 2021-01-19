Мороз вбив двірника у Києві: чому ЖЕК відмовляється від загиблого? [ Редактировать ]
Смерть від холоду та... байдужості. У Києві на смерть замерз чоловік, громадянин Індії, який працював, двірником. Автар два роки прожив у підвалі в одному зі спальних районів. Своєї оселі він не мав, і цей куток йому виділив ЖЕК. Та нещодавно індус потрапив у лікарню, а коли повернувся його підвал був зачиненим! І чоловік помер на лютому морозі.
Про це розповідають жителі двору, де працював двірник-іноземець. А от у комунальників і правоохоронців - інша версія. Яка саме? І Чому сталася трагедія - Руслан Смещук розкаже.
Це столична Борщагівка. Саме в цьому розваленому автобусі місцеві знайшли замерзлим тридцятисемирічного індуса Автара. Чоловік два роки працював тут двірником. Тому знали його усі.
Олександр, киянин:
Він дуже робоча людина. Він зранку до вечора працював у нас. Він до роботи відносився, з усією душею, як то кажуть.
За кілька днів до смерті, розповідають люди, Автара ушпиталили з підозрою. Та вже за три дні виписали. Коли чоловік повернувся і хотів потрапити у підвал, де мешкав, той виявився зачиненим: колеги-двірники забрали ключі і всі його речі. Автар опинився просто неба в 11-градусний мороз.
Олександр, киянин:
Він в подвалі жив, а ЖЕК забрав від нього ключі. Бо він же там прихворів, попав у лікарню. Йому кошти потрібні були. ЖЕК відмовився давати і забрав в нього ключі. І йому не було було діватися і він прийшов у цей бусік. А температура була - і він замерз.
Йдемо до комунальників. Та нашому візитові тут не раді.
Усе ж таки проходимо до голови. Та розповідає: її підлеглі справді знали загиблого.
Людмила Скляренко, голова ЖЕД №5:
Зі слів двірників - вони його жаліли, підгодовували. Но щоб він працював - ні.
За словами голови, індус у них офіційно не працював - і підвалу йому для мешкання не надавали.
Людмила Скляренко, голова ЖЕД №5:
Я про цю ситуацію дізналася із ЗМІ. Звичайно неприємно, що там вказують на ЖЕК, але, звичайно ще раз кажу: він в нас не працював. Неприятно, звісно, що з людиною так сталося, але ми не могли вникнути в його життя. І в нас взагалі є 3 пункти обігріву і один - на території ЖЕКу, який цілодобово працює.
Зараз цією справою займається поліція. І смерть від переохолодження - правоохоронці спростовують. Кажуть, у чоловіка стався серцевий напад.
Тетяна Мельник, старший інспектор Святошинського УП ГУНП у місті Києві:
Смерть настала в наслідок гострої ішемічної хвороби серця, наразі слідчим відділом Святошинського ВП розпочато розслідування за частиною першою, ст 115 - умисне вбивство.
Поховають Автара на Батьківщині. У посольстві країни нині вирішують питання щодо транспортування тіла.
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