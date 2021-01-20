Поліція знайшла викрадену копію картини Леонардо да Вінчі [ Редактировать ]
Викрадену копію картини Леонардо да Вінчі знайшла італійська поліція. Йдеться про полотно "Спаситель світу", датоване XV століттям. Зображення зберігалося у базиліці в Неаполі, 2019 картина зникла.
Правоохоронці виявили її у квартирі імовірного викрадача 36-річного чоловіка. "Спасителя світу" вважають найдорожчим мистецьким твором у світі.
Загалом існує 20 копій оригіналу пензля самого да Вінчі і його учнів.
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