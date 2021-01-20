Пожежа мало не забрала життя восьмирічного школяра

На Запоріжжі пожежа мало не забрала життя восьмирічного школяра. На момент інциденту хлопчик був удома один. Саме тривали онлайн-уроки. Хто і як врятував дитину, розкажуть наші кореспонденти.

Ці кадри фільмували медсестри центральної лікарні Запорізького району. Жінки розповідають, саме робили ранковий обхід пацієнтів.

Каріна Бабенко, медсестра кардіоневрологічного відділення ЦРЛ Запорізького району:

Сделала капельницу, уже выходить с палаты, смотрю, больные говорят, пахнет гарью.

Поки в лікарні спостерігала за палаючим будинком із вікна, один із пацієнтів кинувся на допомогу. Ним виявився професійний рятувальник. Водій однієї з пожежних частин. Чоловік саме перебував тут на стаціонарному лікуванні.

Свисенко Тетяна Вікторівна, завідувачка кардіо-неврологічного відділення ЦРЛ Запорізького району:

А я тепер далі скажу, що хворий має діагнози. Має діагноз і передінфарктний. В нього стан був. Да. І хронічне захворювання хребта. Він, не зважаючи на свій стан, проявив ну такий героїзм.

Утім, героєм рятувальник себе не вважає. Говорить, виконував професійний обов'язок. Коли дістався місця пожежі, побачив, що палає літня кухня. Тоді як в будинку поруч, за словами господині, був її восьмирічний син.

Катерина Білан, мати врятованого хлопчика, власниця будинку:

Весь дым пошел в дом. А он как раз уроки делал. Так как на дистанционном обучении. У детей онлайн уроки. Я сказала что сын в доме.

Рятувальник каже, поки на виклик їдуть пожежні бригади, не можна було гаяти час. За лічені хвилини полум'я могло перекинутись на житловий будинок.

Володимир Шеремета, командир відділення 7 ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Запорізькій області:

Я пробіг мимо полум'я горящого кухні. Забіг в хату. Знайшов дитину. Дитина була в нервозному стані. Дуже переживала за урок. За це все.

На щастя, пояснюють лікарі, хлопчик не встиг надихатися чадного газу. То ж і медична допомога йому була не потрібна.

Юлія Находкіна, медсестра приймального відділення ЦРЛ Запорізького району:

Ми усадили мальчіка. Успокоїли. Мама забігла. Начала нєрвнічать. Її начало трясти, плохо їй. Ми накапали їй карвалола. Дали під язик успокоїтєльні таблєтки. Вона чуть чуть успокоїлась.

Поки родина оговтувалась від шоку, рятувальникам вдалось швидко загасити палаючу літню кухню.

Да, самое дорогое, что у меня есть, это сын. Большое вам благодарность. - Не плачьте, успокойтесь, самое главное, все живы.

Подякував своєму рятувальнику і восьмирічний Іван. А згодом зізнався - як виросте, хоче також стати пожежником.