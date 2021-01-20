ПАРЄ обговорить арешт Олексія Навального [ Редактировать ]
У ПАРЄ відбудуться термінові дебати щодо арешту російського опозиційного політика - Олексія Навального. Таке рішення підтримали 20 учасників правового комітету, проти висловились двоє.
Водночас російська делегація у повному складі відмовилася голосувати. А вже після голова делегації - Петро Толстой - повідомив, що росіяни не братимуть участи в жодному з засідань щодо Навального.
Зимова сесія ПАРЄ, на якій розглядатимуть справу арештованого політика, відбудеться у Страсбурзі 25-28 січня.
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