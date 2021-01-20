Глава МИД и председатель ОБСЕ срочно вылетели на Донбасс [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и действующая председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, которая находится с двухдневным рабочим визитом в Украине, вылетели на Донбасс. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчению жизни гражданского населения (несмотря на в основном отсутствие конструктива со стороны России)", - отметил глава МИД Украины.
Во вторник, 12 января, в районе проведения ООС погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Виктория Слободянюк.
Официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но хочет, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ.
Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.
Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".
Ранее Минобороны назвало потери украинской армии в 2020 году.
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