Євросоюз передасть невикористані вакцини нужденним країнам [ Редактировать ]
Європейський Союз поділиться надлишком вакцин із бідними країнами. Такі наміри озвучили у Єврокомісії. Відповідну програму хочуть запустити раніше, ніж запрацює механізм "Ковакс", за яким безплатну сироватку має отримати й Україна.
А от чи ділитиметься безплатно, чи за гроші у Брюсселі ще не визначилися. Передати невикористані ін'єкції планують насамперед у країни Західних Балкан, Близького Сходу й Африки.
Стелла Киріакідес, єврокомісар з питань охорони здоров'я:
Через механізм передачі вакцин ми будемо допомагати країнам західних Балкан і сусіднім державам, а також країнам Африки. У першу чергу ін'єкції надаватимуть медикам і найбільш вразливим групам населення. Жодна країна не буде у безпеці й жодна економіка цілком не відновиться, допоки вірус не буде подоланий на всіх континентах.
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