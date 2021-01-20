Подія номер один сьогодні для Америки та й для всього світу - інавгурація нового президента США. Офіційна церемонія розпочнеться о 19 годині за Київським часом. Уже в перший день на посаді Джо Байден обіцяє розпочати масштабні зміни. Але цього разу країна і світ спостерігатимуть не за однією церемонією: їх одразу дві. Є ще й прощання із Дональдом Трампом.

Як і всі тепер, одразу за двома подіями стежить Дмитро Анопченко.

Станом на зараз Вашингтон покинув Трамп. Зазвичай це була одна церемонія: два президенти (поки ще чинний і новий) п'ють чай у Білому домі і обмінюються порадами і таємницями, які навіть не тримають на папері; перша леді показує дружині нового глави держави резиденцію, де від сьогодні нові мешканці. Але за Трампа порушили всі традиції.

Тільки сходило сонце, на 7.30 ранку було замовлення на президентський гелікоптер. І ось подивіться в останній раз подружжя Трампів проходить галявиною Білого дому. Президент в улюбленій червоній краватці свого ж бренду, він її вдягає у найбільш урочисті моменти життя, перша леді у чорних окулярах, ймовірно погано спала цю останню ніч.

На 8 ранку президент скликав своїх прибічників на військово-повітряну базу Ендрюс, на церемонію прощання, якої ще в американській історії не було. І якщо на інаугурацію потрапити навіть політикам першого ешелону нереально - так обмежили кількість запрошених, то у Трампа кожному, хто отримав електронку із запрошенням, дозволили взяти із собою 5 гостей.

Але, ось самі подивіться, коли камера показує загальний план, багато порожнього місця, тобто людей максимум дві сотні, можливо і того менше. І поясню, чому все так рано. Це наче сучасна американська казка про Попелюшку. Коли, пам'ятаєте, рівно о 12 карета перетворюється на гарбуз. Так і тут. Трамп з початку з бізнесмена і телеведучого (так, він був на слуху, але таких людей багато) несподівано навіть для самого себе став президентом.

А зараз, рівно о 12 годині дня, коли Байден вимовить слова присяги, він втрачає повноваження. І таким чином, не зможе більше користуватися президентським літаком. На гарбуз "борт номер один перетвориться", це ж, кажу вам, сучасна казка. То ж долетіти до Флориди, де подружжя Трампів тепер житиме, мали встигнути до опівдня, поки ще мають статус "першого подружжя Америки", поки Байдени і його не забрали.

Ну і всі чекали, що скаже Трамп, чи обмовиться або натякне, про плани балотуватися у 2024. Натяк дійсно був, але неконкретний, ось послухайте.

Дональд Трамп:

Ми ніколи не скажемо. За місяць, коли ми вже будемо сидіти у Флориді і дивитимемося один на одного, і захочеться сказати: знаєш, якби ми тільки доклали б ще більше зусиль... Так от - неможливо було працювати більш наполегливо! До побачення, ми вас любимо. Якось ми повернемося!

Що ж стосується інаугурації Джо Байдена, то за правилами все має статися о 12, то ж зараз, подивіться, на сходах Капітолію збираються вже перші гості. Але людей (а їх іноді в день інаугурації і до двох мільйонів на вулиці виходило, щоб подивитися парад і побачити, як президент пішки йде від капітолія Білого дому) попросили цього разу залишатися вдома і дивитися все по телевізору.

Тобто допустять лише міністрів, членів команди Байдена і конгресменів з дозволом провести одного лише гостя. Дженіфер Лопес і Леді Гага додадуть церемонії трішки гламуру. Але ані параду, ані, і це важливо, інавгураційних балів за Байдена не буде. Зазвичай у ніч інаугурації їх було одразу кілька, збирали прихильників, друзів, найбільших спонсорів, іноземних лідерів, новий президент з'являвся на кожному.

Цього разу все скасовано і через коронавірус, і через побоювання щодо безпеки. З цих міркувань суперзаходи безпеки в центрі Вашингтона (я багато вам про них вже розповідав) знімуть не цього ж дня, а триматимуть ще кілька, побоюючись протестів і можливих заворушень. Але плани є плани, а як все буде розповім вже у випуску о восьмій.