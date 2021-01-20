Верховный суд США в Вашингтоне получил уведомление об угрозе взрыва. Он находится через дорогу от Капитолия, где сегодня, 20 января, должна состояться инаугурация Джо Байдена.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника пресс-службы Верховного суда.

Сначала была информация о том, что здание срочно эвакуируют, однако позже выяснилось, что эвакуацию отменили.

Примечательно, что о возможном минировании Верховного суда стало известно после того, как избранный президент США Джо Байден прибыл в Капитолий, где сегодня состоится его инаугурация.

Напомним, сегодня Джо Байден официально вступит в должность 46-го президента США.

Ранее мы писали о том, что Байден получит письмо от предшественника. Содержание письма остается неизвестным. Также свою записку оформила и Мелания Трамп.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.