І всі ці коронавірусні цифри напряму залежать від кількості проведених тестів

І всі ці коронавірусні цифри напряму залежать від кількості проведених тестів. У МОЗ кажуть: місць, де можна перевіритися на COVID-19, більшає, а от охочих тестуватися чомусь меншає. А ще в міністерстві запевняють: здати безкоштовний тест стало дуже просто. Чи так це? Богдан Вербицький вирішив перевірити.

Відкривають тест на ковід. І беруть забір з носу.

Квест - здай "коронавірусний" тест!

Дзвоню - по телефону відповідає автовідповідач. Апарат абонента не підключено до станції.

Андріана Баран, перехворіла на COVID-19:

Потрібно було чекати. Це жива черга.

Завдовжки в кілька десятків людей! Але зараз "ПЛР-ний" бум йде на спад...

Многие люди экономят на тестах

Хоча пунктів, де це можна зробити безплатно - більшає!

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Ми можемо робити дуже велику кількість тестувань на день.

Скільки і де? Чи справді в сімейних лікарів є безкоштовні ПЛР-тести? І як довго чекати результату?

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У нас є антисептики, якими ми обробляємо руки, фонендоскопи в нас є пульсоксиметр який також обробляємо, до прихода.

Сімейна лікарка Вікторія Гайдук працює в захисному шоломі, халаті, масці. Бо в картках щонайменше 5 пацієнтів у день пише "ковід - під питанням". Усіх таких направляє на тест.

Вікторія Гайдук, сімейна лікарка:

Збираємо ще епідеміологічний анамнез: чи були в контакті з хворими на ковід, чи хтось хворів із сім'ї, з родичів і тоді виходячи з цього назначаємо ПЛР-тестування.

В Ужгороді безплатний ПЛР можна здати у 8 амбулаторіях. За записом. Лікарі кажуть, довго чекати результатів уже не доводиться. Бо пацієнтів - поменшало. А ще нещодавно біля лабораторій були кілометрові черги. Журналістка Андріана Баран здавала тест у грудні.

Андріана Баран, перехворіла на COVID-19:

Чекала я досить довго. Зробила, якщо пам'ятав в четвер, а тільки в понеділок після обіду мені дали результат.

Зараз усе швидше, бо пунктів тестування - побільшало. Так, принаймні, кажуть у МОЗ.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Окрім сімейних лікарів, в Україні існують 2373 пункти тестування. Якщо ви потребуєте тестування, обов'язково, не треба чекати нікого ідіть і тестуйтеся. Хочу наголосити, що все це безкоштовно. Тобто будь-яка людина у якої є навіть не значні симптоми респіраторного захворювання. Вона може піти і здати відповідно тест.

Чи справді все так просто, як каже пан міністр? Давайте перевіримо! На карті МОЗ тільки у столиці 65 пунктів, де можна здати безкоштовний тест на COVID-19. Телефоную в найближчі.

Як виявилося, це ще той "виклик"! - На мапі Мінохоронздоров'я вказано лише адреси пунктів. Ні телефонних номерів, ні режиму роботи. Телефоную - каже автовідповідач. Із третьої спроби таки додзвонююсь у медичний заклад. Та про пункт тестування там не чули!

- Нєт. Ну может в больнице. У нас же ничего не открывали это самое? Центр, шоб сделать это самое. Ничего не слышала? - Нет, такого…

- Хто ваш сімейний лікар?- В мене сімейного лікаря немає. Не підписана декларація. - Ну тоді я вам нічим не можу допомогти. Справа в тому, що направлення на ПЛР дає тільки сімейний лікар. Тоді воно робиться безкоштовно. А так тільки через часну лабораторію.

Марія в костюмі показує нам процес.

Ставятся пробирки, идёт скан, он сам открывает крышки, сам сканирует штрих-код и расставляет в специальные штативы.

Керівник однієї з лабораторій - Марія, проводить нам екскурсію. У цьому залі роблять тести на антитіла до коронавірусу.

Марія показує весь процес

Здесь есть барабан, биологический материал заезжает сзади. То есть, резервная берётся сыроватка, смешивается с реагентом и непосредственно выполняется тот анализ, который заказал клиент.

А ПЛР-замовлень від клієнтів дедалі меншає. Навіть у приватних лабораторіях.

Микола Скавронський, комерційний директор приватної лабораторії:

В ноябре, на пике, мы делали 4,5 - 5 тысяч тестов ПЦР-тестов в день. Я бы сказал, что спрос упал где-то в среднем в 4, в 5 раз за это время.

Чому? - Бо більшість українців, відчувши симптоми, залишаються вдома й просто тесту не здають. Та й зробити його, якщо немає ні грошей, ні декларації з лікарем - непросто.