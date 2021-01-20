На Житомирщині - екологічне диво. В одному із сіл у звичайній криниці забила гаряча вода! Люди тепер тішаться: теплу ванну можна набрати просто з колодязя.

Пояснити аномальне явище не можуть ані науковці, ані старожили. Сільський гейзер бачила й наша Сніжана Сидорук.

Я туда в колодязь зразу, а там так парує…

Восьмиметровий колодязь у селі Тайки викопали понад пів століття тому. Там завжди була чиста холодна вода, а торік наприкінці осені раптом скаламутилася, а потім потепліла.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Прийшла до цієї криниці вранці, щоб руки помити там набираю журавльом, в мене гаряча вода. Почала міряти цю температуру. Вона зразу була десь до 50 градусів.

Пані Надія не розуміє, як у її криниці виявився гейзер.

Здалеку біля криниці: Це чудо, просто чудо природи, я так називаю.

А пан Василь, який живе по сусідству, каже: у нього першого в селі вода потеплішала.

Василь Якимець, житель села Тайки, сусід:

В нас було, шо вода тоже помутніла так. Оо типу коричневого кольору, а потом біля неділі була вода теплуватенька - не гаряча.

Та за кілька днів вода знову стала звичайною. А от у Надії не холоне вже третій місяць. Спочатку, каже жінка, дуже злякалася, а тепер ось тішиться - гарячу "ванну" набирає просто з криниці.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Я зразу брала з криниці милася, посуду мила ну все, користувалася гарячою водою. Для худоби це було шикарно. Вони в мене з таким задоволенням пили.

Та коли вдарили люті морози - криницю від пару скувало кригою і вода в ній трохи прохолола.

Пробує воду рукою: Уже вона не гаряча, вона така тепленька як тепленький чайок.

На вулиці мороз аж тріщить, а вода в криниці - парує. Ми щойно набрали відро води. Міряємо температуру у це важко повірити, але на позначці понад 20 градусів.

Жінка каже: возили воду перевіряти - чи можна пити.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Аналіз зробили сказали, що аналіз дуже добрий. Всі 12 хімічних елементів, всі повністю в нормі. Я її п'ю з задоволенням цю воду.

У селі тепер тільки й розмов про диво-колодязь. Окрім цієї криниці в жодній іншій - вода так і не потепліла. Такої аномалії в Тайках не пам'ятають навіть старожили. Селяни губляться у здогадках.

Ганна, жителька села Тайки:

Хто його знає, я думаю, може джерело якесь під землею оцих же ж джерел багато є.

Сергій Романчук, староста Тайківського старостинського округу:

Можливо, що це якась чи хімічна реакція чи вапняки, чи карбід чи ще щось чи якась сіра - не знаю. Знизує плечима.

За поясненням їдемо до науковців. Ті спочатку не ймуть віри, але версії таки мають.

Олексій Шевченко, гідрогеолог Інституту геології НАН України:

Якщо відбувається аномальне порушення балансу, як раз в умовах глобального потепління. Рівні ґрунтових вод падають. І якщо ця зона звантаження глибинних вод як раз у тому місця, де колодязь - це може бути зчленування розлогих тектонічних. По них надходять інжекційні нагріті води.

Та от у геологічній зоні села такого б бути точно не мало, кажуть фахівці. І мізкують над тим, чому студена криниця раптом перетворилася на гейзер. Тим часом по воду почали з'їжджатися люди.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Приходять люди також беруть бутилками, беруть. Ну говорять, що вона ну як допомагає - там печія в кого то кажуть, що перестає, печінка.

Фахівці ж радять вперше ще ретельніше дослідити воду. Але на дорогі перевірки пані Надія грошей не має. Вона вчителює у сільській школі. Сподівається, що після того, як її криницю покажуть по телевізору - до них у село таки приїдуть науковці.