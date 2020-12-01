Окна на замок: в Киеве фиксируют опасный воздух [ Редактировать ]
В Дарницком и Днепровском районах столице зарегистрировали загрязнение воздуха опасного уровня.
Воздух наполнился продуктами горения и загрязняющими веществами.
В Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксировано продукты горения, специалисты советуют закрыть окна... Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.
Отмечается, что в ситуации вредного для здоровья кислорода специалисты рекомендуют закрывать форточки мокрой тканью, пользоваться приборами для очистки воздуха и регулярно производить в жилище влажную уборку. К тому же, рекомендуется употреблять не менее двух, а лучше - 3 литров жидкости.
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Кроме того, в недавнем времени Киев поднялся на лидерскую строчку в мировом рейтинге загрязнения воздуха. На втором месте находилась столица Индии, Нью-Дели.
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