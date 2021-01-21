В Одесі масово замінували дитячі садки [ Редактировать ]
В Одесі - переполох. Невідомі надіслали правоохоронцям на електронну пошту лист про замінування майже двох сотень дитячих садків. Поліція їх усі - перевіряла.
Дітей евакуювали. До перевірок залучили слідчо-оперативні групи, кінологів та вибухотехніків. Загалом - більше сотні людей. Нічого небезпечного не знайшли. Таке мінування - вже третє цього місяця. Правоохоронці шукають автора листів.
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