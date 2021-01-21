Таке мінування вже третє цього місяця

В Одесі - переполох. Невідомі надіслали правоохоронцям на електронну пошту лист про замінування майже двох сотень дитячих садків. Поліція їх усі - перевіряла.

Дітей евакуювали. До перевірок залучили слідчо-оперативні групи, кінологів та вибухотехніків. Загалом - більше сотні людей. Нічого небезпечного не знайшли. Таке мінування - вже третє цього місяця. Правоохоронці шукають автора листів.