Французькі студенти протестом вимагали відкрити університети [ Редактировать ]
Пустіть на навчання! У французькому Ліллі студенти на акції протесту вимагали відкрити університети. Виші в країні не працюють через пандемію, знання здобувають онлайн.
За словами протестувальників, вони досить дисципліновані, щоб дотримувати всіх необхідних протиепідемічних заходів, але освоювати "граніт науки" таки на студентських лавах.
Александра Мутон, студентка:
Якби університет міг найняти на роботу більше людей, навчання можна було б організувати меншими групами, - щоб не надто скупчуватися в одному приміщенні.
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