Однопартійці Байдена відтепер у більшості в Конгресі. Переважають не тільки в нижній Палаті представників, а й у Сенаті.

Троє демократів у день інавгурації склали присягу. Тепер в обох партій по 50 голосів, але очільниця, віцепрезидент Камала Гарріс, також є членом Демократичної партії і має право голосу.

Саме Сенат вирішує, зокрема, і питання імпічменту. Процес проти Трампа раніше почали в нижній палаті.