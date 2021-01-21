Демократи зайняли більшість у Конгресі [ Редактировать ]
Однопартійці Байдена відтепер у більшості в Конгресі. Переважають не тільки в нижній Палаті представників, а й у Сенаті.
Троє демократів у день інавгурації склали присягу. Тепер в обох партій по 50 голосів, але очільниця, віцепрезидент Камала Гарріс, також є членом Демократичної партії і має право голосу.
Саме Сенат вирішує, зокрема, і питання імпічменту. Процес проти Трампа раніше почали в нижній палаті.
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