Екологічне диво на Житомирщині. В одному із сіл у звичайній сільській криниці з'явилася гаряча вода! Люди тепер тішаться: теплу ванну можна набрати просто з колодязя. Пояснити аномальне явище не можуть ані науковці, ані старожили. Сільський гейзер бачила й наша Сніжана Сидорук.

Восьмиметровий колодязь у селі Тайки викопали понад пів століття тому. Там завжди була чиста холодна вода, а торік наприкінці осені раптом скаламутилася, а потім потепліла.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Прийшла до цієї криниці вранці, щоб руки помити там, набираю журавльом, в мене гаряча вода. Почала міряти цю температуру. Вона зразу була десь до 50 градусів.

Спочатку, каже жінка, дуже злякалася, а тепер ось тішиться - гарячу "ванну" набирає просто з криниці.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Я зразу брала з криниці милася, посуду мила ну все, користувалася гарячою водою. Для худоби це було шикарно. Вони в мене з таким задоволенням пили.

Та коли вдарили люті морози - криницю від пару скувало кригою і вода в ній трохи прохолола.

На вулиці мороз аж тріщить, а вода в криниці - парує. Ми щойно набрали відро води. Міряємо температуру - у це важко повірити, але на позначці понад 20 градусів.

Жінка каже: возили воду перевіряти - чи можна пити.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Аналіз зробили сказали, що аналіз дуже добрий. Всі 12 хімічних елементів - всі повністю в нормі.

За поясненням їдемо до науковців. Ті спочатку не ймуть віри, але версії таки мають.

Олексій Шевченко, гідрогеолог Інституту геології НАН України:

Якщо відбувається аномальне порушення баланс, як раз в умовах глобального потепління. Рівні ґрунтових вод падають. І якщо ця зона звантаження глибинних вод як раз у тому місця, де колодязь - це може бути зчленування розлогих тектонічних. По них надходять інжекційні нагріті води.

Та от у геологічній зоні села такого б бути точно не мало, кажуть фахівці. І мізкують над тим, чому студена криниця раптом перетворилася на гейзер. Тим часом по воду почали з'їжджатися люди.

Надія Борисюк, жителька села Тайки:

Приходять люди також беруть бутилками, беруть. Ну говорять, що вона ну як допомагає - там печія в кого то кажуть, що перестає, печінка.

Фахівці ж радять спершу ще ретельніше дослідити воду.... Але на дорогі перевірки пані Надія грошей не має. Вона вчителює у сільській школі. Сподівається, що після того, як її криницю покажуть по телевізору до них у село таки приїдуть науковці.