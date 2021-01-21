"Руки убери, я замминистра": пьяный чиновник устроил скандал с полицией [ Редактировать ]
В четверг, 21 января, поздно ночью в Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый устроил скандал на дороге. Чиновник ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними.
На улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Потом оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.
Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью. Патрульные взяли его в наручники.
Позже в сети появилось видео.
Также мы писали о том, что в России перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,23%
В Украине за прошедшие сутки, 21 января, зафиксировали 5 583 новых случая коронавируса
В западных областях в четверг потеплеет до +2 градусов
На Украину распространяются положения договора ЕС о критериях для членства
Украина на сегодня выполнила все условия для проведения следующего нормандского саммита с участием лидеров России, Германии и Франции