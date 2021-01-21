В четверг, 21 января, поздно ночью в Киеве заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый устроил скандал на дороге. Чиновник ездил пьяным, а когда его остановили патрульные, то поссорился с ними.

На улице Жилянской правоохранители остановили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Потом оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения.

Водитель заявил патрульным, что он - заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины. Потом он сказал, что уходит с места, а на просьбу остановиться начал угрожать своей должностью. Патрульные взяли его в наручники.

Позже в сети появилось видео.

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