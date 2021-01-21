В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 170 дітей [ Редактировать ]
5 583 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні за минулу добу. Натомість одужало майже 14 тисяч. 13 981 особа. Захворіли понад 170 дітей та 230 медпрацівників.
Всього за вчора госпіталізовано 1 811 хворих; летальних випадків - 241. Найбільше інфікувалися в Києві - майже 600 людей (595), запорізькій та Львівській областях.
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Всього за вчора госпіталізовано 1 811 хворих; летальних випадків - 241. Найбільше інфікувалися в Києві - майже 600 людей (595), запорізькій та Львівській областях
В китайському місті Ухань триває виставка на тему боротьби з епідемією коронавірусу. Саме тут рік тому почався перший двомісячний карантин. Серед експонатів медична уніформа, обладнання, гуманітарна допомога з-за кордону, записки та фотографії
Найбільше інфікувань у Києві - 606. Далі йдуть Запоріжжя та Харківщина
Лондонський стадіон Вемблі перетворили на центр вакцинації. Нині щеплення там можуть отримати ті, кому за 70, і пацієнти з медичних груп ризику. Загалом у британській столиці працюють 170 центрів вакцинації
Європейський Союз поділиться надлишком вакцин із бідними країнами. Такі наміри озвучили у Єврокомісії. Відповідну програму хочуть запустити раніше, ніж запрацює механізм "Ковакс", за яким безплатну сироватку має отримати й Україна