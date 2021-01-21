У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють: запроваджувати паспорти вакцинації - зарано. А от в Україні, де щеплення навіть не почалося і точно не відомо, коли це станеться, таку можливість уже розглядають.

Напередодні голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні створять реєстр щеплених проти ковіду.

Для чого? І чому у світі ще тривають дискусії з цих питань? Про українські перспективи та європейські сумніви - далі в сюжеті.

Про ідею поставити на облік усіх вакцинованих - в Європі дискутують уже кілька місяців. Українські посадовці вирішили - і нам треба.

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації:

Ми маємо знати кількість провакцинованих і без реєстру це буде дуже важко зробити, по-друге, ми маємо відслідковувати ускладнення які можуть виникнути після вакцинації.

Отже, якщо з тим, навіщо потрібен реєстр - більш-менш зрозуміло, то хто його вестиме і скільки часу та грошей треба на його створення - питання відкрите.

Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації:

Міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих.

Але й тут запитання. Хто видаватиме документи? І яким буде механізм паспортизації.

Андрій Волянський, інфекціоніст:

Все то, что мы слышим на сегодня, это то, что это будет паспорт вакцинации, где будет информация о том, что человек был вакцинирован, но не будет указываться наличие антител.

У самому міністерстві кажуть: поки що жодної конкретики щодо паспортизації - нема. Бо це наразі лише перспектива:

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

Сьогодні це питання ще обговорюється, це питання буде розглядатися після того, як ми чітко отримаємо інформацію, чи не унеможливлює розповсюдження коронавірусної хвороби вакцинована людина.

Взагалі ідея паспортизації виникла через туристів. Аби подорожі стали безпечнішими. І тут знову питання: яким має бути документ? Однаковим для всіх країн, чи у кожній державі - свій?

Єдиного рішення - вводити ковідні паспорти чи ні, в українському уряді поки немає. У МОЗ вже два тижні кажуть - питання досліджують, та вірніше сказати, чекають на рішення від ЄС. Адже останнє слово буде саме за Європою.

І паспорти вакцинації, і навіть можливі привілеї для щеплених - в Європі обговорюють активно. Ба більше - ця тема заявлена на порядку денному саміту лідерів ЄС.

Єдиної позиції в Євросоюзі стосовно таких паспортів немає. Бо вакцина наразі в дефіциті. Та й чи не стануть привілеї щепленим - дискримінацією для інших?

Але деякі країни це не зупиняє: про намір видавати електронні паспорти вакцинації заявили поляки. А прем'єр Греції, який до речі, вже зробив протиковідну ін'єкцію, надіслав лист очільниці Єврокомісії, в якому запропонував запровадити для щеплених європейців Єдині документи.

У разі, якщо в ЄС таки запровадять паспорти вакцинації, постане ще одне питання. Чи визнаватимуть європейці довідки, видані в інших країнах? Скажімо, в Україні.