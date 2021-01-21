Канцлер Германии Ангела Меркель предложила поддержку немецкого регулятора в профильном европейском агентстве для одобрения вакцины "Спутник V" в Европе. Это означает, что российская вакцина будет широко использоваться для вакцинации граждан ЕС.

Отказываясь дать разрешение на использование вакцины "Спутник V" в Украине и, по сути, открыто саботируя вакцинацию населения от COVID-19, власть руководствуется только одним - политической целесообразностью, интересами своих заокеанских хозяев.

А они свою позицию уже озвучили. "Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" ‒ заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин еще в октябре 2020 года. Эти заявления послушно повторяют украинские чиновники от внешнего управления - единственной отрасли государственного управления, которая действует в Украине, потому что медицинских специалистов в этой власти нет.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вообще договорился до того, что назвал вакцину от коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.

Заявления премьер-министра Украины Шмыгаля, Степанова, Ляшко и подобных им деятелей о том, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний, ‒ это откровенная и циничная ложь. Причем ложь, опровергнутая самим Степановым, до которого наконец дошло, что ни одна (!) из существующих вакцин не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме.

Такой же ложью являются заявления председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, который заявил: "Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии". При этом Украина заключает контракт на поставку китайской вакцины Sinovac, которая даже еще не зарегистрирована (!) и фактически пока не существует. Эта вакцина не прошла третью фазу клинических испытаний, не зарегистрирована в "странах с жесткой регуляторной политикой", поэтому заключенный Украиной контракт полностью изобличает лживость и двойные стандарты украинской власти. Кроме того, китайская вакцина еще и дорогая – настолько, что из-за цены от резервирования ее отказались арабские страны ‒ члены ОПЭК.

Очередными фактами циничной лжи власти являются рассказывал Президент Зеленский о разработке украинской вакцины. Однако сегодня высокопоставленные чиновники предпочитают прививаться контрабандной вакциной втайне от украинцев, выкладывая за нее, по информации СМИ, по $3000, не опасаясь ни проверок, ни попыток Зеленского имитировать борьбу с этим явлением.

Итогом лжи и манипуляций власти стал чудовищный рост смертности, который наблюдается в нашей стране. В ноябре прошлого года по данным Укрстата умерли 63 438 украинских граждан, тогда как год назад в том же месяце скончались 46 986 украинцев. Если же посчитать среднегодовую ноябрьскую смертность в 2015-2019 году, то она составляет 48 575 человек.

Таким образом избыточная смертность продолжает расти. Если в сентябре 2020 умерло на 14% больше украинцев чем в среднем в том же месяце в 2015-2019, в октябре - на 18,9%, а в ноябре уже 30,6% - и уровень избыточной смертности приблизился к тому, что был 102 года назад в Европе в разгар эпидемии "испанки".

Власть рапортует о 5242 умерших от коронавируса в ноябре. Но, несомненно, на самом деле эта цифра занижена и подавляющее большинство избыточных смертей связаны с коронавирусом. Назвать это иначе чем геноцидом украинского народа нельзя. И его можно было бы избежать, если бы власть пошла на приобретение единственной реально доступной ей вакцины - российской "Спутник V" или начала бы ее производство в Украине. На 18 января предзаказали готовые партии "Спутника V" или же приняли решение производить эту вакцину на своей территории, 17 стран: Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Казахстан, Мексика, Непал, Палестина, Парагвай, Южная Корея, Сербия, Узбекистан, Венесуэла. На подходе Германия и ЕС.

Каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса - на совести Зеленского, Шмыгаля, Степанова и их подельников, и граждане Украины должны об этом знать и помнить!

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"