Боротьба за щеплення. Понад 2 тисячі листів відправили політикам німець Бенні Овер та його батьки. Аби молодий чоловік, який має рідкісне генетичне захворювання, зміг вакцинуватися від коронавірусу. Чому Бенні не потрапив до пріоритетної групи і чи стане його історія прецедентом?

Пане міністре, зверніть на нас увагу. Тяжкохворим людям теж потрібні щеплення.

Це - фрагмент відео звернення Бенні Овера до міністра охорони здоров'я Німеччини. У молодого чоловіка міодісторфія Дюшена - рідкісне генетичне захворювання, яке руйнує м'язи. Він прикутий до інвалідного візка і має серйозні проблеми з диханням. Втім, від початку пандемії був змушений відмовитися від необхідної терапії. Родина Бенні сіла на суворий карантин, аби хлопець не заразився від сторонніх коронавірусом.

Клаус Овер, батько Бенні Овера:

Вже одинадцять місяців ми в ізоляції. Влітку було легше, ми вивозили сина на терасу, у садок, на свіже повітря. Але з настанням осені, коли почало рано темніти, настрій у всіх різко погіршився. І найголовніше, - ми не знаємо, як довго Бенні ще зможе протриматися без необхідної терапії. Для нас було вкрай важливо отримати щеплення якнайшвидше, аби в дім змогли зайти медики.

Коли в Німеччині з'явилася перша партія сироватки, батьки Бенні звернулися до місцевого центру вакцинації. І дізналися, що їхній тяжкохворий син не потрапив до пріоритетної групи ризику. Бо йому усього 30 років, а живе і лікується він вдома, а не у відповідному закладі.

Клаус Овер, батько Бенні Овера:

Коли ми перечитали рекомендації щодо вакцинування, - були шоковані. Ми не могли повірити, що таких людей як Бенні, - важкохворих, з рідкісними захворюваннями, за якими доглядають удома - взагалі не згадали.

Бенні Овер, тяжкохворий:

Ми писали листи до багатьох німецьких політиків. Зверталися до депутатів Бундестагу, до прем'єрів земель.

Родині Овер допомогли. На початку січня хлопець та його батьки отримали першу дозу вакцини. І тепер чекають на друге щеплення.

Клаус Овер, батько Бенні Овера:

Другу дозу сироватки ми маємо отримати 28 січня. Після цього почекаємо 10 днів і зробимо тест на антитіла. Якщо аналіз покаже, що в нас є імунітет, ми одразу відвеземо Бенні до лікарні. Його самопочуття погіршилося, і не виключено, що йому необхідна операція. А везти сина до лікарні незахищеним від коронавірусу ми боїмося.

Історія Бенні Овера може стати прецедентом. Німецькі політики вже закликають розширити список людей, які мають першочергове право на отримання щеплень. І внести до нього таких людей, як Бенні.