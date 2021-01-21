На Миколаївщині у селищі Доманівка син посварився з батьком і взявся за ніж. Відрізав ніс, губи і частково статеві органи. Чоловік при цьому вижив, і йому навіть вдалося втекти. Зараз він у лікарні.

А зловмисник зачинився в будинку. І затримати його поки що не вдається. Під час спроби штурму він почав відстрілюватися від поліцейських з рушниці. Двоє правоохоронців поранені. Спецоперація із затримання триває досі.