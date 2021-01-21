COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад 5 з половиною тисяч нових хворих на COVID-19. Це - коронавірусна статистика минулої доби в Україні. Одужали майже утричі більше. Померла - 241 людина.
Найбільша кількість заражень у Києві, а також у Запорізькій, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли майже 1 мільйон 200 тисяч людей.
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