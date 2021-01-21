Заклики можновладців про те, щоб "подібні трагедії не траплялися надалі", й обіцянки тотальних перевірок звучать після кожної такої трагедії. Однак реальних кроків для запобігання чомусь не роблять. Найрезонансніші пожежі - у дитячому таборі" Вікторія", в Одеському коледжі, і дві - в будинках для людей похилого віку.

Перша сталася ще 2011 року на Рівненщині - тоді загинули 16 людей, ще 11 постраждали. Причиною займання назвали недопалок.

Друга масштабна пожежа сталася 2016 року на Київщині в селі Літочки. 17 людей згоріли... Там будинок для літніх людей, як і в Харкові, працював нелегально. А зайнялося через несправну проводку.