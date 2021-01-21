Рятувати не можна залишити. Зграї лебедів, які оселяються на водоймах поблизу населених пунктів, з настанням морозів привертають увагу місцевих жителів.

Люди намагаються врятувати пернатих. Їх підгодовують і навіть дістають із води. Та чи варто це робити?

Від обіду в селі під Миколаєвом триває спецоперація. Тут рятують лебедів. Птахи залишилися на лимані зимувати. Та коли вдарили морози, місцеві почали помічати, що з пернатими щось не так.

Лебеді літають там вдалині. Вони летять на підмогу, але всі інші лебеді просто підмерзли.

Птахи (а це близько сорока лебедів) розташувалися далеко від берега. Самі по кризі люди до них йти побоялися, тож розмістили допис про допомогу в соцмережах, повідомили рятувальників і керівництво села.

Після пів години моєї інформації пожежна частина їде в Лимани допомагати.

Визволяти птахів з крижаного полону вирушили десятеро рятувальників. На середину лиману вони дісталися катером на повітряній подушці. Утім, як виявилося, лебеді не потребували допомоги. Коли люди наблизилися до пернатих... - вони злетіли!

Володимир Топчій, директор Миколаївського зоопарку:

Якщо вода не замерзла, то нічого страшного. Доки вода є, птахи обігріються і щось поїдять. Підгодовувати в такому випадку лебедів не потрібно. Не треба їх хапати, ловити в зоопарк нести.

Лебеді пристосовані до холодів. А рятувати треба лише травмованих птахів.

Володимир Топчій, директор Миколаївського зоопарку:

Тоді треба взяти і занести її в приміщення. Але це не гарантія того, що птиця буде жити. Вона може відмовитися від їжі. Дорослі лебеді дуже тяжко звикають до нових умов.

Жителька села Лимани:

Сотни лебедей, которые сидят метров 200 от берега. С полчаса. И не шевелятся. Я с полчаса бегала, руками махала, кричала, - они не двигались. Естественно, начала звонить 101. Спасибо огромное, отреагировали. Ой… Ну кто знал, что их нельзя трогать.

Крім того, рятувальники нагадують, що, намагаючись врятувати птахів, люди ризикують власним життям. Самостійно виходити на лід без спеціального обладнання небезпечно.