В пятницу, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности. Соответствующий пост главы государства опубликован на его странице в Facebook.

Гарант Конституции начал свое обращение с цитаты из универсала об объединении УНР и ЗУНР.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины..."

"Чтобы стать сильными - нужно быть едиными. Чтобы стать едиными - нужно быть сильными. Достаточно разделений. Важно помнить, что соборность - это не только о территории. Одна из древнейших мечт нашего народа - о единении - фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение", - подчеркнул президент.

Также Зеленский упомянул и трагедию в Харькове - пожар в доме престарелых, в котором погибли 15 человек. Он отметил, что, к сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические события.

"Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем Соборности, большой и сильный народ!" - подытожил президент Украины.

Напомним, 22 января Украина отмечает День Соборности. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

Официальным государственным праздником он стал в 1999 году после подписания соответствующего указа Леонидом Кучмой.

Переговоры между УНР и ЗУНР об объединении шли с октября 1918 года. Акт был провозглашен именно 22 января 1919 года на торжественном собрании в Киеве, на Софийской площади. Единственным гербом объединенного государства стал трезубец.

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