В среду, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Соответствующее видео появилось на странице президента в Facebook.

Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой.

"Пусть радость и тепло этого праздника объединит нашу страну, так как вместе - мы большая украинская семья", - сказал Владимир Зеленский.

Смотрите также красивые поздравления в стихах, картинках и прозе с Рождеством Христовым.

Ранее мы писали о том, что обязательно должно быть на столе на Рождественский сочельник.

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