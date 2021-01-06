Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (видео) [ Редактировать ]
В среду, 6 января, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Соответствующее видео появилось на странице президента в Facebook.
Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой.
"Пусть радость и тепло этого праздника объединит нашу страну, так как вместе - мы большая украинская семья", - сказал Владимир Зеленский.
Смотрите также красивые поздравления в стихах, картинках и прозе с Рождеством Христовым.
Ранее мы писали о том, что обязательно должно быть на столе на Рождественский сочельник.
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