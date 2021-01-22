Відповідальність за теракт у Багдаді взяло угрупування "Ісламська держава" [ Редактировать ]
Відповідальність за масштабний теракт у Багдаді узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Напередодні в центрі іракської столиці пролунали два потужні вибухи, двоє смертників підірвалися просто поруч із велелюдним ринком. Щонайменше 32 людини загинули. Іще 110 отримали поранення.
Це найбільша терористична атака в Багдаді за останні 3 роки. Минулого разу на цій самій площі терористи влаштували теракт у січні 2018 року. Тоді загинули 27 людей.
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Відповідальність за масштабний теракт у Багдаді взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава"
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