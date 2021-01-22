Верхня палата Конгресу почне обговорення імпічменту Дональда Трампа в середині лютого. Таке заявив сенатор-республіканець Майк Браун. 45 американському президентові дали два тижні на підготовку до розгляду справи. Нагадаю, 14 січня Палата представників оголосила Трампу імпічмент.

Йому закидають підбурювання до штурму Конгресу 6 січня. Тоді загинули п'ятеро людей. Якщо імпічмент підтримає Сенат - а для цього потрібно дві третини голосів - Дональд Трамп більше ніколи не зможе балотуватися у президенти США.