У Кропивницькому СБУ затримали агента ФСБ [ Редактировать ]
У Кропивницькому співробітники СБУ викрили та затримали агента ФСБ, що шпигував за військовими. Затриманий - керівник місцевого осередку забороненої компартії. Чоловік збирав та передавав до кураторів з Росії інформацію про бійців третього окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго - легендарних кіборгів.
Зловмисник визнав свою вину. Відкрито кримінальне провадження за статтею "державна зрада".
Задание от представителей иностранных спецслужб я получал по электронной почте, суть этих заданий заключалась в сборе информации об автотранспортих средствах военнослужащих з 3 полка спецназначения, а также в изготовлении листовок направлених на дискредитацию действующей власти с призивами к ее свержению.
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