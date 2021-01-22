Боєць поклав життя у районі Гнутового на Донеччині

На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець. Вже відомо, що це старший матрос 28-річний Олександр Отрєп'єв, родом з Миколаївщини. Він служив у 36 бригаді.

Боєць поклав життя у районі Гнутового на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели снайперський вогонь. А також обстрілювали українські позиції із мінометів та гранатометів.