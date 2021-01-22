Біля Гнутово загинув український морський піхотинець [ Редактировать ]
На Донбасі від ворожої кулі загинув морський піхотинець. Вже відомо, що це старший матрос 28-річний Олександр Отрєп'єв, родом з Миколаївщини. Він служив у 36 бригаді.
Боєць поклав життя у районі Гнутового на Донеччині. На цій ділянці російські найманці вели снайперський вогонь. А також обстрілювали українські позиції із мінометів та гранатометів.
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