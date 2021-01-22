Загалом ситуація на східному фронті різко загострилась. Минулої доби зафіксували сім ворожих обстрілів. Окупанти активізували повітряну розвідку і поновили вогонь із мінометів 120 калібру. З важкого озброєння ворог бив у районі Широкиного на приазовському напрямку. Детальніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Засніжений Донбас. Передова в районі окупованої Горлівки. Тутешні позиції утримують наші морські піхотинці. Звістка про загиблого побратима схвилювала бійців. Від кулі ворожого снайпера знову загинув наш воїн, морпіх Олександр Отрєп'єв.

Тихо воно то тихо, але це таке тихо може бути до пори до времені, а потом бах і все.

Перемир'я - воно таке, кажуть бійці. Щоправда, на цій ділянці ворог принишк. І щодо причини того хлопці здогадуються, бо ж у простий бінокль можуть розгледіти позиції неприятеля.

Літом їх було набагато більше, а зара я так понял по зарплатє їм урізали і вони перестали туди ходити служити.

Та в них тут людей нема, вони часто пишуть, що дайте нам людей, ви ж обіцяли, а їм відповідають ждіть. То вони й не рипаються.

Та, окопи і бойове чергування ніхто не відміняв. У Василя сьогодні день народження. Виповнилося тридцять шість. Спозаранку привітала родина. Дружина і троє синів.

Всім привіт, я вас люблю.

А тут вже вітання від побратимів. По-простому, по-солдатські.

Васьок, братан, з днем народження тебе вітаю! Щастя-здров'я тобі, твоїм дітям і жінці…

Василь - кулеметник. А у мирний час працював будівельником. Мешкає на Одещині. На війні вже п'ятий рік. Каже пішов, аби до його рідної домівки не вдерся "руській мір".

Василь морський піхотинець:

Щоб не прийшли, як то кажуть додому і не началась война там. Зараз і дружина в мене вже другий рік як пішла в армію. Хто хоче "руський мир", купимо вам білети, поможемо вам сикнемося. А хто не хоче, то залишайтеся тут. Ми поможемо відбудувати Україну і це все тут.

Тож бійці вітають українців із днем Соборності. І особливо своїм землякам вітання передає кримчанин Ілля. Бо ж знає, що там, на півострові, є чимало співвітчизників, які підтримують єдину Україну і наші збройні сили.

Ілля, морський піхотинець: