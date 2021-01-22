Холодні батареї за чималі гроші. Мешканці одного з київських будинків вже кілька років поспіль в опалювальний сезон отримують лише платіжки за неіснуюче тепло. Люди роздратовані, адже чиновники знають про проблему. Але щороку закривають на неї очі. Продовжить тему Анастасія Старовойт.

Вже кілька років поспіль мешканці 12 квартир цієї багатоповерхівки у центрі Києва мерзнуть у своїх помешканнях. Кілька градусів морозу за вікном - і у квартирі не зігрітися.

Галина Анатоліївна, мешканка будинку:

Температура в большой комнате, посмотрите, сколько там - 13 градусов. Идем в большую спальню. А в спальне 10 градусов. Я закрываю эту комнату. Почему - потому что тут невозможно, просто невозможно. Вот 10 градусов.

Власники помешкань переважно люди похилого віку. На їхні дзвінки і письмові звернення від держструктур одні відписки. А от квитанції на опалення надходять справно.

Валентина Кирилівна, мешканка будинку:

Оце прийшло 1560 за отоплєніє. Цей місяць, п'ять днів така холодіна - за шо платити? Зробіть менше чи шо...

Духовку включаю - руки грію, бо руки замерзають. Ото в кармани всуну та і все.

Я утром просыпаюсь и как отче наш: 1551 - звоню на горячую линию, потом звоню в диспетчерскую, а воз и ныне там.

Люди розповідають - шість років тому на опалювальну систему їхнього будинку встановили шайбу, яка обмежує подачу тепла до помешкань.

Ірина Семенівна, мешканка будинку:

Это еще "Киевенерго" вместе с администрацией установили свой режим - 18 градусов. Есть нормы установленные и они их нарушать не имеют права. Значит, установлено: комнаты должны быть не меньше 20 градусов комфортная температура, кухня 18, ванная 25. В ванной вообще не греет батарея.

Скрін з керуючої компанії, що обслуговує цей будинок, нам відписали: питання щодо незадовільної температури централізованого опалення - повноваження "Київтеплоенерго". А там, в свою чергу відповіли - про проблему вперше почули від нас. Розібралися і дійшли висновку, що теплоносії і температурний графік відповідають нормам.

Олександр Пелипишин, керівник відділу з експлуатації теплових мереж СП "Київські теплові мережі":

Ми відправили своїх спеціалістів, обстежили систему опалення цього будинку. Зауважень до роботи обладнання не виявлено. Крім того, хочемо сказати, що цей будинок обладнаний вузлом обліку теплової енергії, відповідно до якого мешканці отримують рахунки тільки за спожиту теплову енергію, за фактично спожиту теплову енергію.

Для підвищення температурного режиму у квартирах мешканцям пропонують - прочистити радіатори. Щоправда, вже після закінчення опалювального сезону. А поки що... радять звертатися на гарячу лінію і чекати на відповідь.