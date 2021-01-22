Почему нужно пить чай с имбирем [ Редактировать ]
Риск возникновения рака у человека можно снизить, если регулярно пить чай с имбирем, newsyou.info.
В корне этого растения есть гингерол. Это вещество, которое обладает соответствующими защитными свойствами, а также борется с "клеточным стрессом", который тормозит процессы старения.
Исследователи считают, что самый большой эффект имбирь дает в комбинации с зелеными видами чая.
Более того, имбирь укрепляем иммунитет, помогает организму бороться с разными болезнями, в том числе с инфекциями и расстройствами желудка.
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