Риск возникновения рака у человека можно снизить, если регулярно пить чай с имбирем, newsyou.info.

В корне этого растения есть гингерол. Это вещество, которое обладает соответствующими защитными свойствами, а также борется с "клеточным стрессом", который тормозит процессы старения.

Исследователи считают, что самый большой эффект имбирь дает в комбинации с зелеными видами чая.

Более того, имбирь укрепляем иммунитет, помогает организму бороться с разными болезнями, в том числе с инфекциями и расстройствами желудка.

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