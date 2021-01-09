Известно, что внешний вид человека напрямую связан с питанием. Так, после жирной или сладкой пищи на лице могут появиться высыпания, а чрезмерно солёные блюда нередко вызывают обезвоживание и сухость. А некоторые негативно сказываются на состоянии кожи в целом и ускоряют процессы старения, передает newsyou.info.

Переработанное мясо

Сосиски, колбасы и другие продукты из переработанного мяса также нельзя назвать полезными. В их составе немало консервантов и солей - хотя они позволяют продлить срок годности продуктов, для здоровья они вредны. Как и любая солёная пища, переработанное мясо может провоцировать обезвоживание, а также становиться причиной воспалительных процессов.

Более того, такие продукты негативно влияют на уровень витамина C, который, в свою очередь, играет немаловажную роль в синтезе коллагена. Последний же отвечает за упругость кожного покрова.

Жареный картофель

В картофеле содержится много крахмала - в организме он распадается до глюкозы, то есть, сахара, который, как уже говорилось, не приносит здоровью большой пользы.

Кроме того, если вы жарите картофель с большим количеством масла, будут выделяться свободные радикалы – особые вещества, продукты распада вредных жиров, воспалительных процессов или нарушения метаболизма. За счёт окислительных средств эти вещества способны на молекулярном уровне повреждать клетки, в том числе клетки кожи.

Безопаснее всего употреблять картофель в вареном или запеченном виде.

Кофе

Считается, что напитки с высоким содержание кофеина также могут вызывать обезвоживание. В результате, кожа истончается, становится более сухой и уязвимой для внешних воздействий.

Однако согласно индексу гидратации, который разработали учёные из британского университета Лафборо в 2015 году, кофе и чай удерживают жидкость в организме так же, как обычная вода и спортивные напитки.

Острая пища

Еда со специями и пряностями обладает и полезными свойствами. Однако злоупотреблять острыми блюдами все же не стоит. Такая пища способствует расширению кровеносных сосудов и плохо сказывается на коже, склонной к куперозу. Чрезмерное употребление пряной пищи может привести к покраснениям, припухлостям и даже аллергической реакции.

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