Эксперты назвали список натуральных продуктов, которые помогают справиться с высоким артериальным давлением. Известно, что давление повышается в случае дефицита калия. Соответственно, в первую очередь в рацион надо включить бананы, которые богаты данным элементом, передает newsyou.info.

Калий сводит к минимуму воздействие натрия, в результате чего и достигается баланс. Также обязательно стоит есть малину, клубнику и смородину. Эти ягоды богаты не только калием, но и антоцианинами - компонентами флавоноидов, которые как раз и способствуют скорейшему восстановлению нормального давления.

Экзотические продукты - авокадо и папайя. Сегодня эти фрукты можно приобрести практически в любом супермаркете. Также регулярно лакомитесь апельсинами, мандаринами и грейпфрутами, которые отличаются содержанием биофлавоноидов и фитонутриентов.

Неправильный образ жизни увеличивает вероятность целого ряда опухолей, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Особый вред нашему здоровью наносит лишний вес и чрезмерное количество сахара в питании. Таковы результаты исследования с участием 100 000 человек.

Еще сообщалось, что доказана удивительная польза от употребления перезрелых бананов. Для проведения экспериментов были приглашены люди разных возрастов. Количество участников научной работы превысило 300 добровольцев. Согласно полученным данным, в перезрелых бананах присутствует большое количество антиоксидантов.

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