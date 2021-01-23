В Україні сьогодні День жалоби за загиблими в пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. Власника пансіонату та сімейну пару, яка організувала цей бізнес, а також їхнього адміністратора взяли під варту. Суд залишив усіх на два місяці у СІЗО без права на заставу.

Зранку до Київського суду Харкова по черзі звозять тих, хто причетний до роботи пансіонату "Золотий вік". Затриманих - четверо: власник будинку та орендарі. А історія така: власник двоповерхової будівлі, Славік Акопян. Він звів її у приватному секторі, поруч і уже існуючим будинком центру допомоги наркозалежним - без дозволів і будівельних проєктів. І здав в оренду подружжю Кравченків. Протипожежної системи, навіть жодного вогнегасника в будівлі не було.

Чи були засоби пожежогасіння? Вогнегасники? Пожежосповіщення? Було це все, чи ні?

Славік Акопян, власник будинку:

Ничего не было. Они обещали, что сами: ты только пусти нас и да, мы потихонечку сами будем делать, и пока ты сдашь в эксплуатацию, - это все будет.

Для кожного з чотирьох підозрюваних прокурор просить тримання під вартою. Пожежа, попередньо, виникла через несправність електроприладів. А подружжя, яке заснувало цей пансіонат і знало про проблеми, продовжувало працювати.

Асхат Саліхов, прокурор:

Показання свідків і потерпілих по даному кримінальному провадженню, що на вказаному об'єкті був відсутній жодний вогнегасник, що встановлено достовірно на сьогоднішній час. Особи, які там нелегально працювали, не проходили жодних пожежних інструкцій.

Співзасновник пансіонату В'ячеслав Кравченко переконує: пансіонатом здебільшого займалася його дружина, він тільки допомагав.

Чи дотримувалися правил пожежної безпеки? Чому ні?

В'ячеслав Кравченко, орендар:

Что я могу вам сказать? Я мало имею к этому отношения. По этому, давайте будем разбираться. Я не могу вам ничего ответить.

Ольга Кравченко просить вибачення в родичів постраждалих. І наполягає на домашньому арешті, оскільки вдома лишився 7-річний син. А сама вона тільки після операції і пересувається на милицях.

Ольга Кравченко, співвласниця пансіонату:

Я готова сотрудничать, помогать, я буду делать все, чтобы узнать правду. Никто из нас не хотел, чтобы это случилось, это горе. Я вас уверяю (плаче). У нас у всех дети, никто вообще никогда не причинял плохого. Все время старались делать только все хорошо.

Ще один підозрюваний - адміністратор Ігор Мірончук. Колишній наркозалежний, він раніше лікувався в закладі, який утримувало подружжя Кравченків. Чоловік каже: був тут просто волонтером, йому довіряли закупівлю продуктів і медикаментів. А під час пожежі виніс п'ятьох стареньких.

Ігор Мірончук, адміністратор пансіонату:

Я - волонтер. - Вы зарплату там получали или нет? - Нет. Зарплату я не получал. - Вы договаривались с Кравченками о зарплате, о каких-то функциональных обязанностях? - Не договаривался.

Усіх чотирьох суд узяв під варту на два місяці. За порушення вимог пожежної безпеки їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.