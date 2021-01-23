Світ втратив легенду! З життя пішов метр американської тележурналістики, Ларрі Кінг - це він запровадив моду на підтяжки та незручні запитання. І став справжньою іконою для тих, хто бере інтерв'ю.

Та мало хто знає - телезірка мав українське коріння. Батько Кінга - емігрант із Коломиї. Та й сам Ларі Кінг у 2011 році приїздив до України.

Засукані рукави, підтяжки та незвичні запитання. Ларрі Кінг був тим, хто сформував американську журналістику. Як казав сам Ларрі: він любив ставити запитання.

Ларрі Кінг, ведучий:

Я завжди був зацікавлений у тому, в кого беру інтерв'ю. Мені було просто божевільно цікаво. Так само, як дитиною, я ніколи не хотів брати автографа в улюблених спортсменів, я хотів ставити їм запитання.

Ларрі Кінг походив з родини євреїв-емігрантів. Мати була з Литви, батько - з України. Потяг до журналістики відчув, коли йому було 20 років. Аби стати знаменитим інтерв'юером, спочатку довелося попрацювати ді-джеєм та зрештою змінити прізвище. Так із Цайгера він перетворився на Кінга - що означає "король". І таки став королем інтерв'ю.

Ларрі Кінг, ведучий:

Що простіші запитання, то краще. Я ніколи не продумую їх заздалегідь, не записую на папері. А зрештою виявляється, мої запитання, які я ставлю тут і зараз, викликають захоплення. Люди кажуть "Вау"!

За 25 років телевізійної кар'єри на CNN Ларрі Кінг провів більше ніж 50 тисяч інтерв'ю, зокрема, опитав усіх американських президентів - від Джералда Форда до Барака Обами. І навіть, не знаючи того, й майбутнього президента США - Дональда Трампа, який у 1987 році був простим бізнесменом.

Дональд Трамп, бізнесмен:

Я не маю наміру ставати президентом Сполучених Штатів.

Подекуди відповіді на доволі серйозні запитання спонукали до роздумів. Як-от щодо катастрофи російського підводного човна "Курськ" у 2000 році.

Ларрі Кінг, ведучий:

То що ж сталося із субмариною?

Володимир Путін, президент Росії:

Она утонула...

Сам Ларрі Кінг вважав, що телебачення насамперед має розважати й давати всебічну картину, особливо щодо серйозних питань.

Ларрі Кінг, ведучий:

Щоразу, коли я веду шоу, де сперечаються щодо Ізраїлю та Палестини, і в цілому Близького Сходу, я ловлю себе на тому, що підтакую кожній відповіді. Тобто так: тероризм - це жахливо, смертники-підривники - божевільні, але щодо самого запитання, ви можете сприйняти аргументи обох сторін.

На початку року в легендарного телеведучого діагностували коронавірус і госпіталізували. Подолати хворобу Ларрі Кінгу не вдалося. Йому було 87 років.