Через коронавірус пішов з життя відомий американський журналіст Ларрі Кінг [ Редактировать ]
Світ втратив легенду! З життя пішов метр американської тележурналістики, Ларрі Кінг - це він запровадив моду на підтяжки та незручні запитання. І став справжньою іконою для тих, хто бере інтерв'ю.
Та мало хто знає - телезірка мав українське коріння. Батько Кінга - емігрант із Коломиї. Та й сам Ларі Кінг у 2011 році приїздив до України.
Засукані рукави, підтяжки та незвичні запитання. Ларрі Кінг був тим, хто сформував американську журналістику. Як казав сам Ларрі: він любив ставити запитання.
Ларрі Кінг, ведучий:
Я завжди був зацікавлений у тому, в кого беру інтерв'ю. Мені було просто божевільно цікаво. Так само, як дитиною, я ніколи не хотів брати автографа в улюблених спортсменів, я хотів ставити їм запитання.
Ларрі Кінг походив з родини євреїв-емігрантів. Мати була з Литви, батько - з України. Потяг до журналістики відчув, коли йому було 20 років. Аби стати знаменитим інтерв'юером, спочатку довелося попрацювати ді-джеєм та зрештою змінити прізвище. Так із Цайгера він перетворився на Кінга - що означає "король". І таки став королем інтерв'ю.
Ларрі Кінг, ведучий:
Що простіші запитання, то краще. Я ніколи не продумую їх заздалегідь, не записую на папері. А зрештою виявляється, мої запитання, які я ставлю тут і зараз, викликають захоплення. Люди кажуть "Вау"!
За 25 років телевізійної кар'єри на CNN Ларрі Кінг провів більше ніж 50 тисяч інтерв'ю, зокрема, опитав усіх американських президентів - від Джералда Форда до Барака Обами. І навіть, не знаючи того, й майбутнього президента США - Дональда Трампа, який у 1987 році був простим бізнесменом.
Дональд Трамп, бізнесмен:
Я не маю наміру ставати президентом Сполучених Штатів.
Подекуди відповіді на доволі серйозні запитання спонукали до роздумів. Як-от щодо катастрофи російського підводного човна "Курськ" у 2000 році.
Ларрі Кінг, ведучий:
То що ж сталося із субмариною?
Володимир Путін, президент Росії:
Она утонула...
Сам Ларрі Кінг вважав, що телебачення насамперед має розважати й давати всебічну картину, особливо щодо серйозних питань.
Ларрі Кінг, ведучий:
Щоразу, коли я веду шоу, де сперечаються щодо Ізраїлю та Палестини, і в цілому Близького Сходу, я ловлю себе на тому, що підтакую кожній відповіді. Тобто так: тероризм - це жахливо, смертники-підривники - божевільні, але щодо самого запитання, ви можете сприйняти аргументи обох сторін.
На початку року в легендарного телеведучого діагностували коронавірус і госпіталізували. Подолати хворобу Ларрі Кінгу не вдалося. Йому було 87 років.
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