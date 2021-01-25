Астрологи рассказали, каким будет понедельник 25 января. Лучше всего этот день посвятить прогулкам на природе, посиделкам с друзьями, а главное - обеспечить себя позитивными эмоциями. Серьезных планов на завтра лучше не строить.

Этот день прекрасно подходит для любви и романтики. Даже сам факт нахождения рядом с любимым человеком может вызвать всплеск ярких позитивных чувств. Прогулки под луной и другие проявления нежности завтра как никогда кстати, пишет slovofraza.

ОВЕН

Продлите радость выходных – свободное время посвятите пассивному отдыху. Будьте неприступны, как скала: навязчивое внимание незнакомца лучше пресечь сразу. Любовная сфера требует нежностей и ласки – вам ответят тем же.

ТЕЛЕЦ

От настроения будет зависеть, как сложится день. В ваших интересах набраться позитивных эмоций. Сдерживайте желание посекретничать с теми, кого плохо знаете – итог может вам не понравиться. Романтика в этот день тоже присутствует.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваше упрямство выведет вас из дебрей на чистую дорогу – верьте, что все препятствия преодолимы. Будьте открыты новым идеям. В личной жизни звезды просят быть более покладистыми, не провоцируйте ссоры на пустом месте.

РАК

Лучшего дня для изменения внешности не найти: можно решиться на новую прическу или восхитительный костюм. Общий настрой скажется и на работоспособности, что отметит руководство. Покупки порадуют.

ЛЕВ

Основная забота понедельника – финансы. Следует проверить квитанции, вернуть одолженное. С семьей денежные вопросы обсуждайте спокойным тоном, вероятно где-то придется экономить. Скандалы не устраивайте – мириться будете долго.

ДЕВА

Внимательно выслушайте предложение – в нем скрываются великолепные для вас перспективы. Энергетическое поле будет слабым, поэтому обойдитесь без выяснения отношений. Любовь чуть подождет – пока займитесь важными делами.

ВЕСЫ

После выходных вы полны энергии, так что дерзайте. Многим планам суждено сбыться именно сегодня. Начитается период покровительства Купидона – ищущие пару должны действовать, а не сидеть дома в ожидании не пойми чего.

СКОРПИОН

Силы, накопленные на отдыхе, будут искать выхода. День насыщен событиями и свершениями. Мыслите глобально, мелкие дела оставьте на потом. Звезды говорят о вероятности незапланированных трат, они сильно сократят сбережения.

СТРЕЛЕЦ

День напомнит об обещаниях и долгах. При этом сегодня старайтесь не одалживаться снова. Лучший способ поднять настроение – заняться любыми активностями, только не сидеть на месте. Поход в салон – не лучшая идея.

КОЗЕРОГ

Беритесь за проект, который предложит начальство – успех в нем принесет бонусы. Можно согласиться и на визит, при этом не давайте повода обсуждать вас за глаза. Крупные покупки потребуют больших затрат, вы раздобудете нужную сумму.

ВОДОЛЕЙ

Тем, кто все прошедшие выходные ленился, придется в двойне похлопотать. Разделите дела по степени важности, но не забывайте о незначительных на первый взгляд. Некоторые из Водолеев задумаются над квартирным вопросом.

РЫБЫ

Ваши свершения сегодня будут поддержаны рукой Судьбы – впрочем, сами тоже прикладывайте усилия. Представится случай познакомить друзей с перспективой создания между ними пары. Партнеры по бизнесу могут нарушить обещания.

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