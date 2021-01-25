Україна виходить з локдауну. Сьогодні відчинять усі крамниці, ринки, фітнесклуби і заклади харчування, а за парти сядуть учні. Як пережили підприємці січневий карантин і скільки їм треба часу, щоб надолужити збитки - розкаже Богдан Вербицький.

Школи, фітнес-клуби та ресторани - знову запрацюють! Хоча і з обмеженнями...

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Складно… відверто складно. Чекаємо, коли повернемося до нормального життя і наверстаємо.

Як швидко це вдасться?

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Ми намагаємося створювати другий дім. Коли люди можуть прийти сюди, з приємним баріста поспілкуватися.

Власник кав'ярні Вадим розповідає нам про свою бізнес-ідею. Утім, епідемія коронавірусу внесла свої корективи.

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Росте заборгованість, оренда, зарплатня.

Бо невелика, але затишна кав'ярня працює лише навинос. Клієнтів менше, а відтак і виторг. Хоча Раніше заклади Вадима приймали.

Вадим Грановський, власник кав'ярні:

Сотні людей в день. Тобто 100. Зараз напевно 1\4 від того потоку, який був. Це люди, які приходять замовити, почекати. Отримати каву з собою.

Січневий локдаун добіг кінця.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Яких? Школи та навчальні заклади не проводитимуть масові заходи; спортклуби й фітнес-зали прийматимуть не більше одного клієнта на 20 квадратів; у кінотеатрах і театрах продаватимуть квитки на половину глядацьких місць; а кав'ярні й ресторани працюватимуть із 7 до 23.

Костянтин, житель Києва:

Вот у меня есть представитель младшего поколения, но вот она очень хочет в кафе. Ой, папа, я хочу сходить в пиццерию. Мы бы с удовольствием хотели бы, чтобы открыли обратно все рестораны, кафе, магазины.

Магазини стали справжнім яблуком розбрату для українців. Бо під заборону продажу потрапили: побутові товари, посуд і навіть.

Ніна, пенсіонерка:

Одяг не можна купувати. Ні. Якщо обмеження є, значить їх треба придержуватися. А як же?

Костянтин, житель Києва:

Там что в них, коронавирус живет? Он как-то на них там содержится? Или еще что-то в этом плане?

Усю "заборонену" продукцію рекомендували замовляти онлайн. У МОЗ кажуть - таким чином скоротили кількість людей у супермаркетах.

Єдине, що не зміниться, правила користування транспортом. Пасажирів перевозитимуть у межах кількості сидячих місць. Виняток метро (офіційно) та маршрутки (неофіційно).