SpaceX встановила черговий рекорд [ Редактировать ]
Одразу 143 супутники запустила на орбіту компанія SpaceX. І це з однієї ракети. Старт відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида.
Після відокремлення перший ступінь ракети приземлився на морську платформу. Попередній рекорд із запуску супутників встановила індійська місія. У 2017 вона вивела на орбіту 104 супутники.
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І трохи космічних новин. Компанія SpaceX запустила на орбіту одразу 143 супутники. І це з однієї ракети. Запуск відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида
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