Одразу 143 супутники запустила на орбіту компанія SpaceX. І це з однієї ракети. Старт відбувся на мисі Канаверал в американському штаті Флорида.

Після відокремлення перший ступінь ракети приземлився на морську платформу. Попередній рекорд із запуску супутників встановила індійська місія. У 2017 вона вивела на орбіту 104 супутники.