Сенат США сьогодні візьметься за розгляд імпічменту Дональду Трампу. Уперше йтиметься про президента, який уже покинув пост. Палата представників розпочала процедуру усунення очільника держави 13 січня.

Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень під час затвердження результатів виборів. Як наслідок загинуло п'ятеро людей.

Опоненти колишнього керманича США наполягають на імпічменті, адже це не дозволить йому знову балотуватися на головну посаду країни.