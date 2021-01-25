В понедельник, 25 января, актер и стенд-ап комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Его обнаружили около 4 утра с порезанными венами в своей квартире на Хорошевском шоссе. Приехавшая скорая констатировала смерть.



Полиция проводит проверку, скорее всего, Шаляпин покончил с собой.

Напомним, Александр Шаляпин - актер и стендапер, родился в Люберцах в 1979 году. Известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на "ТНТ". В прошлом выступал в КВН и участвовал в шоу пародий "Большая разница" на "Первом канале".

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