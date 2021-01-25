Эмоциональность и импульсивность в действиях - черты, присущи далеко не каждому человеку. Есть люди, которые очень рациональны и продумывают каждый свой шаг. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый прагматичный.

Итак, на первом месте оказались Девы. При этом они очень мудрые и умные. Верные, если встретят любовь своей жизни. Представители этого знака зодиака очень бережливые.

Скрупулезная и педантичная Дева обожает трудиться и делает это лучше всех, не выносит беспорядка и транжирства.

Все необъяснимые феномены, тайны, недосказанные вещи они воспринимают с трудом и относят сразу же к нелогичному. Девы не терпят хаоса и для них важна материальная опора.

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