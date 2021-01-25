Дональду Трампу загрожує імпічмент [ Редактировать ]
Сенат США сьогодні візьметься за розгляд імпічменту Дональду Трампу. Уперше йтиметься про президента, який уже покинув пост. Палата представників розпочала процедуру усунення очільника держави 13 січня.
Трампа звинувачують у підбурюванні до заворушень під час затвердження результатів виборів. Як наслідок загинуло п'ятеро людей.
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