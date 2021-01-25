По итогам 2020 года порт "Ника-Тера", входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, стал одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевской области. Предприятие уплатило 248,7 млн гривен налогов в бюджеты разных уровней.



"Отчисления в государственный бюджет Украины составили 189,6 млн гривен, а в местные бюджеты предприятие перечислило 59,1 млн гривен", – говорится в релизе.



"Вопреки пандемии предприятие не только продолжило эффективно функционировать, обеспечивать николаевцев работой и конкурентной заработной платой, но и увеличило объем отчислений в местный бюджет на 8%. "Ника-Тера" - социально ответственное предприятие. Мы не только платим налоги и даем рабочие места. Для Николаева мы сделали целое множество социальных проектов. Общая сумма средсв, которая потрачена на КСО проекты в прошлом году – около 3,8 млн. гривен", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.





Как следует из релиза, крупнейшими социальными проектами года стали: Проект по борьбе с пандемией COVID-19, Проект по благоустройству и озеленению города, Проект помощи образовательным учреждениям. По словам Олега Арестархова, директора по корпоративным коммуникациям Group DF, помощь порта, как большинства предприятий Группы, сконцентрирована на трех направлениях – медицина, образование и благоустройство городов.



"Логично, что приоритетным в прошлом году была помощь медицине. Это связано с Covid-19", – говорит Арестархов.



По его мнению практически все предприятия Group DF продолжают помогать местным общинам. "Социально ответственный бизнес не может только ограничиваться уплатой налогов. Забота об экосистеме городов, забота о жителях городов – очень важный приоритет для наших компаний", –подчеркнул Арестархов в комментарии "Подробностям".



В 2020 году порт "Ника-Тера" стал одним из самых успешных среди частных портов Украины – порт перевалил 7,38 миллиона тонн грузов. Основными клиентами порта являются аграрии. 75% всей перевалки - зерновые, зернобобовые и масличные культуры.



В то время как портовая отрасль Украины просела за 2020 года почти на 35%, порт "Ника-Тера" за счет долгосрочных контрактов с аграриями вышел с кризиса с минимальными потерями (-14%) и уже начал восстанавливаться.