С 26 января правительство Государства Израиль решило закрыть свои главные воздушные ворота в Тель-Авиве. Такая ситуация внесла коррективы в график полетов воздушных судов авиакомпании МАУ.

Изменения будут внесены в расписании рейсов PS 777/778 25 и 26 января в связи с необходимостью вылететь из аэропорта Тель-Авива имени Бен-Гуриона в 00:00 26 января.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием рейса на сайте аэропорта KBP и TLV. Кроме того, учитывая спрос среди пассажиров, мы приняли решение поставить дополнительный рейс Киев - Тель-Авив - Киев. Рейс будет доступен в системе сразу после получения слотов.

Отмечается, что в бронировании на рейсы Международных авиалиний Украины по состоянию на 25 января доступны 2 времени вылета в Тель-Авив: взлет из киевского аэропорта "Борисполь" состоится в 19:00, а прилет в столицу Израиля - в 22:20, второй - с вылетом из Киева в 20:00 и прилетом в Тель-Авив 23:10.

Ранее мы писали, что в Израиле, 24 января правительство приняло решение - запретить все пассажирские авиаперевозки с 25 января по 31 января, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса в стране.

Кроме того, израильские ученые выразили сомнение на счет эффективности работы вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и BioNTech. Предупреждение сделали в национальной программе по борьбе с COVID-19.

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